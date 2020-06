Eindhovense technologieweek gaat dit jaar online

Met video's en podcasts, online workshops en lezingen moet het gat voor dit jaar een beetje worden gedicht. De video's en podcasts komen gedurende de week van 8 tot en met 13 juni online.

Verschillende beademingssystemen

De video’s en podcasts gaan in op actuele initiatieven waarin een hoofdrol is weggelegd voor technologie. Er is aandacht voor de verschillende beademingssystemen die tijdens de coronacrisis door regionale partijen zijn ontwikkeld. Van het nood-beademingssysteem EVA van FHT Perslucht uit Deurne, tot de DemcAir van Demcon in Best en VDL Groep en het innovatieve systeem van Ventinova waarvan de productie razendsnel werd opgeschaald.

Ook het noodfonds voor start-ups waar bedrijven uit de Brainport-regio bij zijn betrokken en de in house vliegende drone van studententeam Blue Jay komen in video's aan bod.

Wereldwijde technologiequiz

De organisator van het technologiefestival voor jongeren Night of the Nerds biedt op dinsdag 9 juni online lezingen en workshops aan. Donderdag 11 juni staat in het teken van een wereldwijde online technologiequiz, georganiseerd door de Eindhovense organisator van pubquizzen Number42. Deze Science & Tech Online Quiz wordt live gestreamd op Youtube.

Het zou dit jaar de negende aflevering worden van de technologieweek die in de afgelopen jaren was uitgebreid tot een aantal van zo'n vijftig evenementen. Met het brandpunt in Eindhoven maar met steeds meer activiteiten ook die elders in het land worden gehouden.