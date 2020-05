Eindhovense terrassen ruimer maar niet met meer tafels

Ibrahim Afellay vertrekt na dit seizoen bij PSV en wil nog door als speler

16:14 Ibrahim Afellay (34) en PSV stoppen aan het einde van dit seizoen met hun samenwerking. Dat is in onderling overleg afgesproken. De 57-voudig international wil nog wel door als speler en kijkt of hij elders onderdak kan vinden. De middenvelder voelt zich fit genoeg om nog door te kunnen en bewees dat ook de afgelopen periode op het trainingsveld bij PSV.