'Eindhovense terreurverdachte die het gemunt had op Hans Teeuwen moet onder dwang naar tbs-kliniek'

A. heeft zijn gevangenisstraf van 2,5 jaar er bijna op zitten en wil juist af van de tbs-maatregel met voorwaarden die hem vorig jaar is opgelegd. Dat houdt in dat hij een enkelband krijgt en op bepaalde locaties niet mag komen.

Zowel het OM als de verdachte ging in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Haag, dat woensdag zitting hield in de extra beveiligde zaal in Rotterdam. De aanklager vindt tbs met voorwaarden onvoldoende, omdat er in zijn ogen een groot gevaar uitgaat van A. als hij niet wordt behandeld.