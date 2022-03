‘Eindhovense terreurverdachten hadden het niet over aanslag op ASML, maar over een coronabom’

Deurnese bussenbou­wer Ebusco stapt in elektri­sche binnen­vaart: aandelenbe­lang in start-up

DEURNE - Bouwer van elektrische bussen Ebusco in Deurne zet een stap in de elektrische binnenvaart. Het bedrijf neemt een aandelenbelang in een start-up die zich richt op batterijcontainers voor binnenvaartschepen.

11:24