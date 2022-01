Eindhovense terrorisme-verdachten blijven voorlopig vastzitten

Voormalig PSV'er Mohamed Ihattaren nadert deal met FC Utrecht, dat hem lang wil huren

Mohamed Ihattaren kan zijn carrière gaan vervolgen bij FC Utrecht. De club uit de Domstad is druk in gesprek met Juventus om de middenvelder voor een langere periode te huren. Momenteel ligt de optie op tafel om hem anderhalf jaar op huurbasis in De Galgenwaard te laten spelen.

11 januari