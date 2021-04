Eindhovense ‘terrorist’ die dreigde ongelovigen het hoofd af te snijden is psychotisch en moet naar kliniek

Ritsu Doan is het talent van de maand in de Bundesliga: interesse voor Japanner van PSV neemt toe

14 april De 22-jarige Ritsu Doan is deze week uitgeroepen tot talent van de maand maart in de Duitse Bundesliga. De door PSV aan Arminia Bielefeld verhuurde Japanse international maakt dit seizoen een goede indruk in de hoogste afdeling bij de oosterburen. Met zijn club vecht hij tegen degradatie, waarbij Doan een van de sterkste pionnen is.