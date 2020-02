Eindhovense Thomas is het IT-Talent van 2020 en wint 5000 euro

EINDHOVEN- TU/e-student Thomas van der Wolde (21) is winnaar van IT-Talent 2020. Tijdens de finale van de landelijke IT-competitie in Utrecht, werd de Eindhovense student gekozen door topwerkgevers uit de ICT-branche. In totaal deden ongeveer 700 studenten van Nederlandse universiteiten mee.

Tijdens de finale op 14 februari werden zogenoemde 21ste-eeuwse vaardigheden getest als ICT, creatief en kritisch denken, oplossingsgericht denken, presenteren en samenwerken. Drie grote Nederlandse ICT-bedrijven kozen in een voortraject elk een veelbelovende student die namens het bedrijf deel mocht nemen aan de finale. Het Utrechtse ICT-bedrijf Ordina koos Van der Wolde als finalist, de andere twee bedrijven kozen masterstudenten van TU Delft als finalisten.

Technologische vraagstukken

,,De eerste opdracht had een soort Escape Room-opzet. We moesten verschillende technologische puzzels oplossen, waaronder het kraken van een laptop en het ontgrendelen van een USB-stick. Voor de een andere opdracht moesten we uitzoeken hoe een bepaald apparaatje op een innovatieve manier ingezet kan worden op een maatschappelijke manier. We moesten hierin een balans vinden tussen haalbaarheid en functionaliteit. We werden dus op verschillende disciplines getest”, aldus Van der Wolde.

Van der Wolde ging naar huis met een geldprijs van 5000 euro en de kans is heel groot dat ICT-bedrijven hem graag inlijven. Uit de halfjaarlijkse ICT-arbeidsrapportage van iSense ICT Professionals blijkt dat de vraag naar ICT-professionals in 2019 nog verder toe is genomen.

,,Ordina wil mij inderdaad heel graag hebben. Dat is superleuk, want dankzij de IT-Talent-competitie heb ik het bedrijf al goed leren kennen en het lijk me ook heel leuk om voor hen te werken. Ik wil alleen wel eerst een master doen en daarnaast heb ik een eigen bedrijfje. Op dit moment ben ik bezig met een nieuw product en als dat slaagt ga ik daar wel eerst mee verder”, vertelt de winnaar.

Gebruiksvriendelijkheid

Van der Wolde rondt momenteel een bachelor Web Sciences af aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij is van kinds af aan geïnteresseerd geweest in technologie en ondernemen. Dit resulteerde op zijn veertiende in het oprichten van een eigen bedrijf. Met zijn Webguide ICT ontwikkelt hij onder meer websites en web apps voor bedrijven en daarbij let hij specifiek op gebruiksvriendelijkheid.

,,Bij het vinden van de gewenste gebruiksvriendelijkheid komt onder andere psychologie kijken en dat is weer onderdeel is van mijn studie aan TU/e. We leren aan de hand van psychologische concepten wat gebruikers fijn vinden bij het gebruik van een website of een app. Dat is superleuk om te doen en het geeft ook voldoening. Ik maak een product waar gebruikers ook echt iets aan hebben.”