Eindhovense topstukken gaan weer sprankelen

,,Onze stichting heet nu Vrienden van Eindhoven Museum", zegt voorzitter Ronald Rueb uit Nuenen. ,,Maar van oorsprong waren we Vrienden van Museum Kempenland. De groep is uit elkaar gevallen sinds dat museum in de Steentjeskerk in 2012 dicht moest. Eindhoven Museum heeft alleen zijn locatie aan de Boutenslaan, het open luchtmuseum, en daar hebben onze leden geen binding mee." Directeur Ward Rennen heeft hoop op de bouw van een nieuw (overdekt) museum op die plek - er is in principe rijksgeld beschikbaar. Maar gezien alle tekorten bij de gemeente vraagt Rueb zich af of het zover komt. De stichting gaat er in ieder geval niet op wachten. ,,We hebben besloten om het geld dat nog in kas zit, circa dertigduizend euro, op te maken en de stichting daarna op te heffen." Directeur Rennen wilde het geld aanvankelijk gebruiken voor het open luchtmuseum, aldus Rueb. ,,Wij vonden dat het geld toch echt aan de schilderijen uit de oude Kempenlandcollectie moest worden besteed. Na een jaar gesteggel zei hij: je hebt eigenlijk gelijk."