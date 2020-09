Eindhovense uitvaartverzekeraar DELA ziet af van redding Yarden

Dumfries na puntver­lies PSV: ‘We begonnen slap en waren er met het hoofd niet bij’

27 september Na twee overwinningen slaagde PSV er niet in om ook de derde wedstrijd van het seizoen te winnen. In Almelo kwam de ploeg niet verder dan 1-1 tegen Heracles. Wat vooral opviel was dat de Eindhovenaren niet in staat waren om veel kansen te creëren. trainer Roger Schmidt startte met enkel wijzigingen in zijn team, maar volgens aanvoerder Denzel Dumfries was dit niet de oorzaak van het puntverlies: ,,We hebben genoeg spelers en die hebben goede capaciteiten.”