Eindhovense uitzender flexmigranten Direct People fuseert met Limburgs bureau: combinatie wil groei naar 2000 medewerkers

Onder de vlag van Direct People werken zo’n 500 arbeidsmigranten in de regio Eindhoven. Ze verrichten vooral assemblagewerk bij toeleveranciers in de hightech en automotive sector of werken in de logistiek.

Opus People met hoofdkantoor in Oirlo bij Venray is actief met ongeveer 1000 arbeidsmigranten die productiefuncties vervullen in de voedingsmiddelensector, metaal, logistiek, modulaire bouw en tuinbouw.

De twee bureaus fuseren op initiatief van de Amsterdamse investeerder Fields Group. Die was al betrokken bij Opus People en neemt nu ook een meerderheidsbelang in de Eindhovense uitzender. ,,Het is fijn om een financieel sterke strategische partner met groeikapitaal te hebben", zegt Gregor Popanda, die Direct People in 2005 oprichtte. De 39-jarige Eindhovense ondernemer met Poolse wortels blijft directeur van het in de Eindhovense Lichttoren gevestigde bedrijf. Hij krijgt naar eigen zeggen een 'significant’ aandeel in de nieuwe uitzendgroep.

Groei naar 2000 medewerkers

,,We willen groeien naar ongeveer 2000 medewerkers. Het doel is een structurele omzet van minimaal 100 miljoen euro in 2023”, stelt investeringsmanager Rutger Alberink van Fields Group over de ambities van de uitzendgroep. De twee bureaus zijn nu samen goed voor tussen de 65 en 70 miljoen euro omzet.

Bureau Marktlink Fusies & Overnames die de partijen bij elkaar bracht verwacht meer overnames in de gefragmenteerde sector. ,,We kijken rond”, antwoordt Alberink op de vraag of Fields Group nog meer pijlen op zijn boog heeft.

Tegelijkertijd heeft de investeerder hoge verwachtingen van de groeimogelijkheden van Direct People en Opus People samen. De bureaus vullen elkaar aan als het gaat om de profielen van de uitzendkrachten. Direct People richt zich vooral op ervaren medewerkers voor technische functies. Opus People zorgt met name voor de ‘handjes’ aan machines en voor werkzaamheden in de distributiecentra. Klanten met vacatures op meerdere niveaus kunnen door de twee bureaus samen in één beweging worden geholpen, is het idee. ,,Wij kunnen daarnaast medewerkers van Opus People doorgroeimogelijkheden bieden naar bijvoorbeeld een assemblagefunctie”, voegt Popanda daar aan toe.

'Nederpolen’ grootste groep

De twee werven hun flexkrachten uit een andere bron. Direct People richt zich sinds een aantal jaren op wat Popanda ‘arbeidsmigranten van de tweede generatie’ noemt. Dat zijn mensen die al langer in Nederland werken en wonen. De Limburgse fusiepartner haalt zijn flexkrachten uit met name Polen en Litouwen en maakt onder meer gebruik van een kantoor in Polen. Bij Direct People vormen 'Nederpolen’ zoals Popanda ze noemt nog steeds de grootste groep, maar is de populatie veelkleuriger geworden. ,,We hebben medewerkers van veertig verschillende nationaliteiten. Bijvoorbeeld de partners van expats uit China van ASML. Zij werken graag voor een aantal dagen per week in de productie.”

De toepassing van big data bij de online werving van lokale medewerkers door Direct People zal mogelijk ook in Limburg worden geïntroduceerd. De investeerder ziet dat als een aanvulling op het buitenlandse potentieel. Alberink gelooft niet dat de buitenlandse flexkracht uit de mode raakt. ,,In de komende jaren zal de flexmarkt voor productiefuncties nog groeien. Als gevolg van de vergrijzing zal een tekort blijven bestaan dat moet worden aangevuld.”