Eindhovense veelpleegster kan het zelf niet aan

DEN BOSCH - Diefstal van wat deodorant had de Eindhovense Stephanie F. opeens zomaar anderhalf jaar cel kunnen kosten. Dat stond allemaal nog open. Het Openbaar Ministerie wil het anders oplossen: plaatsing in het veelplegerstraject. Dat duurt twee jaar, maar geeft meer hoop voor de toekomst.

Normaal wordt in een rechtszaak uitgebreid naar de persoon van een verdachte gekeken. Wie is het, waarom deed hij dat wat hij deed, hoe kwam hij er toe, welke straf past het beste. Dat zou bij Stephanie F. ((32) een heel verhaal worden, maar de rechtbank gelooft het wel. Het heeft immers al veel vaker in de rechtszalen geklonken.

Roer recht houden

Triest, zo weet iedereen in de rechtszaal. Verstandelijk beperkt, een erg vervelende jeugd, weinig tot geen begeleiding, foute vrienden, een kind zonder een vader, niemand kijkt er van op dat het fout liep met Stephanie. Een begeleidster van de Reclassering kan ook niet meer dan verzuchten dat alles is geprobeerd om Stephanie te helpen het roer recht te houden. Maar het lukt niet. ‘Ze is van goede wil, neemt zich telkens voor zich te beteren, doet haar best maar vroeg of laat gaat het fout. Dan komt ze niet terug van verlof en heeft ze fouten gemaakt.

Quote Ze wil veel, maar als ze twee afspraken op dezelfde dag heeft, kan dat al te veel zijn “ Advocate Marianne van Wijk

Advocate Marianne van Wijk zag hetzelfde: goede voornemens, strakke plannen maar als de deur van de begeleiding opengaat geeft de buitenwereld teveel foute prikkels en vervalt ze in oude fouten. Is haar dat aan te rekenen? “Ze wil veel, maar als ze twee afspraken op dezelfde dag heeft, kan dat al te veel zijn “, weet Van Wijk. Ze zit naast een lege stoel: Stephanie durfde niet naar haar rechtszaak te komen.

Kattenkwaad

Het ging nu om een winkeldiefstalletje in april bij een Eindhovense AH. Stephanie F. nam deodorant mee. Eigenlijk niet veel meer dan kattenkwaad. Maar ze liep in de proeftijd van liefst drie voorwaardelijke straffen. Op de lat stonden vier weken cel, plus vijfhonderd dagen gevangenis en een voorwaardelijke plaatsing in de ISD, het speciale veelplegerstraject.

De officier van justitie stelde voor om het laatste maar uit de kast te halen. Het verleden leert dat die celstraffen niks oplossen. de ISD omvat veel hulp en therapie en hoewel er al veel is geprobeerd, kan het in combinatie misschien toch nog aanslaan. Verdere strafeisen liet ze vallen. Van Wijk snapte de gedachte maar weet dat de plaatsing twee jaar kan duren en pleitte voor een aller- allerlaatste kans in de reguliere hulp.