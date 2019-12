Eindhovense veelpleger komt niet opdagen na bevel rechtbank en krijgt eis van twee jaar

Rechters, officier van justitie, advocaat en zijn tolk waren er al bang voor. De rechtszaak was een tweede kans nadat hij in september niet verscheen. De rechtbank beval hem dat vandaag wel te doen. Maar hij zat ’s ochtends niet in het boevenwagentje dat vanuit de gevangenis kwam. Een speciaal transport haalde hem vervolgens op, maar nu vertikte hij het uit het cellenblok van de rechtbank te komen. Zijn advocaat en tolk kregen de huid volgescholden waarop de rechtbank besloot het dan toch maar zonder hem te doen.