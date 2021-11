Eindhovense veelpleger ‘Rasta’ wil op zijn zestigste eindelijk zijn leven op orde hebben, maar eerst dreigt een straf

DEN BOSCH - Nee, dat hij met een zojuist gestolen flesje parfum zwaaiend door half Eindhoven fietste, was niet om het ding meteen te verkopen voor drugs. ,,Het was voor mijn meissie, ze was jarig, meneer de rechter!”