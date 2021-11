Eindhovense veevoerfabriek: meer varkensvoer door fusie ABZ en De Samenwerking

EINDHOVEN - Veevoercoöperatie ABZ Diervoeding - met een fabriek in Eindhoven - fuseert met een collega-coöperatie in Zuid-Holland. De Eindhovense vestiging kan als gevolg daarvan zijn productie van varkensvoer uitbreiden.

Voer voor varkens en pluimvee

ABZ wil per 1 januari samengaan met De Samenwerking in Haastrecht. De nieuwe coöperatie ABZ De Samenwerking krijgt een gezamenlijke afzet van mengvoer van meer dan 700.000 ton. ABZ is nu goed voor zo'n 600.000 ton, waarvan circa 200.000 ton wordt geproduceerd in Eindhoven. Daar wordt met 50 medewerkers met name voer voor varkens en pluimvee gemaakt.

Door de fusie breidt ABZ zijn activiteiten uit met een vijfde regio. De coöperatie met hoofdkantoor in Nijkerk is nu behalve in Brabant en Overijssel vertegenwoordigd in Friesland en Utrecht.

Gespecialiseerde rundveefabriek

De fabriek in Haastrecht wordt een gespecialiseerde rundveefabriek voor het westen, midden en zuiden. De productie van varkensvoer wordt overgenomen door de vestiging in Eindhoven. ,,Een vrachtwagen die vanuit Eindhoven varkensvoer naar Haastrecht transporteert kan rundveevoer mee terugnemen naar Eindhoven", zegt directeur Marcel Roordink van ABZ over de efficiencyvoordelen van de fusie.

De mengvoedermarkt krimpt onder invloed van een teruggang in het aantal boeren. De omzetten van ABZ en De Samenwerking zijn ‘al jaren stabiel tot licht stijgend', stellen de coöperaties. Ze zijn beide winstgevend.

Na de fusie telt de coöperatie zo'n 2500 leden. Na de grote drie veevoerconcerns ForFarmers, De Heus en Agrifirm zal ABZ De Samenwerking volgens Roordink de vijfde of zesde plaats innemen.