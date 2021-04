Eindhovense ‘Vegan Heroes’ van Fedde le Grand (en anderen) wil keten landelijk uitrollen

Vegan Heroes is een fastfood-restaurant met een veganistisch menu, allemaal gezonde voeding, sappen en smoothies. Vegan Heroes was tot voor kort gevestigd op Strijp-S, maar vertrekt daar.

Dat vertrek valt samen met de overname van het restaurant door de bekende dj Fedde Le Grand, de Eindhovense ondernemer Bart van der Sluijs en zijn compagnon William Vlemmix en Haico Klerks van ICS Groep. Welk bedrag er met de overname is gemoeid, is niet bekend gemaakt.

Quote We hopen zo snel mogelijk ook klanten bínnen te kunnen ontvangen Bart van der Sluijs , mede-eigenaar

Ondanks de onduidelijkheid over de heropening van de horeca in de coronacrisis, wordt er op de Willemstraat al hard gewerkt aan de verbouwing van het pand, waar op 1 mei Vegan Heroes opent. ,,Voorlopig alleen voor het afhalen en bezorgen van maaltijden”, zegt Bart van der Sluijs. ,,We hopen zo snel mogelijk ook klanten bínnen te kunnen ontvangen.”

Het concept van Vegan Heroes komt voor een deel voor rekening van dj Fedde Le Grand, zelf al jaren veganist. ,,Vegan Heroes moet een laagdrempelig restaurant zijn”, zegt de dj. ,,Op die manier kunnen we veel mensen met vegan food kennis laten maken. Zelf eet ik thuis al járen vegan. Met al het reizen voor optredens is dat onderweg wel lastig, maar als het even kan eet ik een vegan menu.”

‘Niet met gezicht op de gevel’

Om die reden besloot Fedde Le Grand zijn naam aan Vegan Heroes te koppelen. ,,Ik ga niet met mijn gezicht op de gevel staan, maar wij benutten alle vier ons eigen netwerk om Vegan Heroes tot een succes te maken.”

Vegan eten gaat nog een stuk verder dan vegetarisch. Fedde: ,,Alle dierlijke elementen worden vermeden. Geen mayonaise bijvoorbeeld, omdat daar ei in zit.” Voor Le Grand is het een rentree in de Eindhovense horeca. In de jaren ’90 begon hij zijn carrière als dj in de vermaarde DansSalon op het Stationsplein. Nog steeds behoort hij tot de 25 populairste dj’s ter wereld. In de laatste DJ Mag Top 100 staat hij 23e.

Nijmegen en Breda

Vegan Heroes streeft op termijn naar een landelijke dekking. Van der Sluijs: ,,We willen zes zaken in eigen beheer en daarnaast een aantal bij franchise-ondernemers. Na Eindhoven volgen Nijmegen en Breda. Daar zijn we momenteel naar geschikte panden aan het zoeken.”