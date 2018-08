Eindhovense verdachte laat rechtbank zien wat er steeds mis gaat

Politiemensen hoerenzonen noemen, zeggen dat je iemand echt wel gaat steken, een hotelreceptioniste toevoegen dat je haar auto in de fik gaat steken en haar moeder gaat verkrachten, Kubilay S. uit Eindhoven schrok er donderdag bij de rechtbank in Den Bosch zelf ook van toen hij het allemaal zo terughoorde.

Frikandellen

In juli vorig jaar ging het niet goed met hem en ging hij verschillende keren door het lint. Op het stadskantoor in Eindhoven liep het mis toen hij niet meteen een paspoort kreeg voor een geboekte reis naar Turkije. ,,Het werd zwart voor mijn ogen. Ik heb een beveiliger uitgescholden, maar hem niet bedreigd en ook niet geslagen", was het verhaal van S. Officier van justitie Laurens Linssen dacht dat S. wel degelijk klappen had uitgedeeld, er waren getuigen en beelden van. En eenmaal in de wagen van de politie, had S. agenten 'hoerenzonen' en 'frikandellen' genoemd en gezegd: ,,Ik steek je echt neer, het hele korps zal het weten."