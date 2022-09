Eindhovense verdachte stalkingsmoord móet naar België, ook al is hij verminderd toerekeningsvatbaar

Methylami­ne schoonmaak­mid­del? In ‘Breaking Bad’ maakten ze er MDMA mee, zegt de burgemees­ter

DEN HAAG/EINDHOVEN - Is met water verdunde methylamine hét wondermiddel voor het schoonmaken van oude meubels? Een bewoner van de De Bazelstraat in Eindhoven meent van wel. Dinsdag stond hij in hoger beroep bij de Raad van State tegenover voormalig burgemeester Jorritsma die zijn garage voor twaalf maanden heeft laten sluiten.

