Eindhovense verkeerswethouder List: ‘Meer mensen moeten uit de auto’

EINDHOVEN - Het autoverkeer staat steeds vaker vast, in en rond Eindhoven. Het wachten is nog steeds op plannen die de zaak vlot trekken. Verkeerswethouder Monique List denkt dat ze op de goede weg is.

Natuurlijk snapt ze dat de Eindhovense gemeenteraad wat ongeduldig is. Als ervaren politicus weet Monique List hoe het werkt. Maar helemaal terecht vindt de verkeerswethouder dat ongeduld niet - ook al staat het autoverkeer in Eindhoven de laatste maanden steeds vaker steeds vaster. Ze is - grotendeels achter de schermen, dat wel - immers hard aan het werk met het maken van plannen om de steeds groter wordende verkeersstromen in, van en naar de stad in goede banen te leiden. En goed werk, zo luidt het spreekwoord niet voor niets, heeft gewoon tijd nodig.

De VVD-wethouder is er daarom eens goed voor gaan zitten, om helder en gestructureerd uit te leggen waar ze precies allemaal mee bezig is. Dat het op dit op moment op tal van plekken in en rond de stad regelmatig vastloopt, dat erkent ze volmondig. En dat die knelpunten en problemen omwille van de leefbaarheid, het milieu, de economische belangen en niet te vergeten de verkeersveiligheid dringend om een oplossing vragen, daar is ze het ook mee eens.

Slimme stoplichten

,,Daarom gaan we al deze problemen de komende tijd ook een voor een aanpakken", zegt ze strijdbaar. ,,En dat gaan we grondig doen. Dat maakt het noodzakelijk dat we alle plannen en maatregelen goed op elkaar afstemmen. Want alles hangt met alles samen. We kunnen de binnenstad niet autoluw maken als we de doorstroming rond het centrum en op de rondweg niet goed geregeld hebben, bijvoorbeeld. Want dan loopt alles echt in de soep, met alle economische gevolgen van dien.”

In die plannen zijn vier hoofdlijnen te onderscheiden. ,,Allereerst gaan we de doorstroming op de rondweg en op de binnenring in het centrum verbeteren. Enerzijds door bestaande verkeerslichten te vervangen door slimme stoplichten. Die communiceren met elkaar, en zorgen er zo voor dat het verkeer sneller kan doorrijden. Anderzijds door een heel pakket aan kleine maatregelen te treffen, zoals het beter afstellen van verkeerslichten tijdens werkzaamheden en evenementen, bijvoorbeeld. Waardoor werkzaamheden zoals op de Fellenoord niet meer zullen plaatsvinden tijdens Glow.”

Autoluw

Daarna komen de maatregelen om het centrum van de stad langzaam maar zeker autoluw te maken. Dat plan moet in 2025 zijn uitgevoerd, waarbij autoluw betekent dat alleen bestemmingsverkeer nog welkom is in het centrum. Een eerste voorzet daarvoor is vorige week aangekondigd: de herinrichting van de Mathildelaan en de Emmasingel. Als volgende komt de Kleine Berg aan de beurt.

Daarnaast werkt List volop aan plannen rondom ‘smart mobility’. ,,Belangrijk daarbij is de mentaliteitsverandering die nodig is, het besef dat er meer mensen uit de auto en op de fiets, te voet of met het openbaar vervoer moeten", zegt ze. ,,Dat kan met behulp van de deelvervoerssystemen en slimme apps voor op de telefoon en door rondom het centrum op verschillende plekken mobility-hubs aan te leggen, waarbij reizigers van de ene vervoersvorm op de andere kunnen overstappen.”

Randweg

Daarnaast wordt er volop gestudeerd op maatregelen die het aantal knelpunten op de randweg moeten verminderen. Daar wordt de 5 miljoen euro aan besteed die Eindhoven anderhalve week geleden kreeg van Rijk en provincie. List rekent er op dat het geld dat nodig is om de volledige randweg (N2) en snelweg (A2) bij Eindhoven te verbreden - zo'n 105 miljoen euro - dan volgend jaar afkomt.