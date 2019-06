Eindhovense verlichting voor rupshaartjes bij jeuk

Haar handen jeuken. Niet van die venijnige brandhaartjes van de eikenprocessierups maar omdat ze maar wat graag zelf een verzachtend smeerseltje zou brouwen. ,,Het is zo'n leuk proces om die verkoelende zalf te maken”, zegt de Eerselse apotheker Monique ten Brinke. Maar met apothekers is het net als met bakkers: ze maken steeds minder zelf. En dus is zij overgeleverd aan wat er nog verkrijgbaar is aan verkoelende middeltjes tegen de jeuk.