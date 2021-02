Eindhovense vernielde stationspiano aangekomen bij Spoorwegmuseum, blijft daar tot expositie

,,We hebben de piano in het voorportaal van ons depot staan. Hij blijft voorlopig ook in het depot en we gaan ‘m niet tentoonstellen”, zegt hoofd collecties van het museum Peter-Paul de Winter in een video van de NS, die de piano schonk aan het museum. ,,Maar er gaat zeker een moment komen dat we een tentoonstelling gaan maken over wat er gebeurd is rondom corona in Nederland bij de spoorwegen. Dan krijgt deze piano, als object dat zeker een verhaal kan vertellen, een rol in deze tentoonstelling.”