Eindhovense voetbalclub Wodan legt zich niet neer bij beslissing om club op te heffen

Niet meer levensvatbaar

Die commissie was tot de slotsom gekomen dat Wodan niet meer levensvatbaar is. Niet alleen gaat de club gebukt onder een torenhoge hypotheekschuld, ook loopt het aantal leden terug en zijn er nauwelijks vrijwilligers over. Om voetballers van Wodan toch te kunnen laten voetballen, wil het stadsbestuur amateurclub Nieuw-Woensel laten verhuizen van sportpark De Bokt naar sportpark Eindhoven-Noord.

Alleen

Ook de Eindhovense Sportraad kiest in deze discussie de zijde van het stadsbestuur. Deze raad is het met de onderzoekscommissie eens dat er geen toekomst meer is weggelegd voor Wodan. Wel tekent de Sportraad hierbij aan dat ze in de aanloop naar het besluit over Wodan daarover niet is geconsulteerd en dat is tegen alle afspraken.