EINDHOVEN - Het heeft er even om gehangen, maar de kogel is nu door de kerk. De Eindhovense amateurvoetballers van Nieuw-Woensel nemen de lege plek in die Wodan achterlaat.

De kogel is nu definitief door de kerk. De Eindhovense voetbalclub Nieuw-Woensel gaat verhuizen. De club uit Eindhoven-Noord neemt de plek in die de voetballers van Wodan achterlaten op sportpark Eindhoven-Noord. Wodan op haar beurt houdt in augustus van dit jaar op te bestaan.

Dat het doek zou vallen voor Wodan was eerder al besloten door de leden van de financieel in zeer zwaar weer verkerende amateurvoetbalclub. Maar of Nieuw-Woensel zou verhuizen naar sportpark Eindhoven-Noord, zoals het stadsbestuur had voorgesteld aan de club, was lange tijd onzeker. Een deel van de leden van de club was bevreesd voor de overgang naar, en maakt zich bovendien bezorgd over de plotselinge instroom van oud-leden van Wodan bij Nieuw-Woensel.

Uitleg

Afgelopen woensdagavond viel de beslissing: een ruime meerderheid van de leden van voetbalclub is voor een verhuizing naar Noord, bleek uit een raadpleging van de leden. Dat gebeurde nadat vertegenwoordigers van het gemeentebestuur opnieuw uitleg hadden gegeven over de gevolgen van die verplaatsing. De club had bij met stadsbestuur gevraagd om hulp en ondersteuning bij verhuizing van de huidige locatie aan de Anconalaan naar Noord. Die is toegezegd.

Dat het bestuur van Wodan zichzelf gedongen ziet de club op te heffen komt omdat de vereniging in een neerwaartse spiraal terecht is gekomen. Afnemende ledenaantallen hebben tot gevolg dat er minder vrijwilligers zijn voor de club, en dat zorgde er weer voor dat de vereniging financieel in zwaar weer terecht is gekomen.

Gebukt

De club gaat gebukt onder een torenhoge hypotheekschuld. De afgelopen maanden kon Wodan al niet meer aan de verplichtingen voldoen, waardoor de vereniging in feite technisch failliet is. Met het gemeentebestuur was al afgesproken dat er gewekt zou worden aan een 'zachte landing’ aan het einde van het lopende seizoen. In een brief aan de gemeenteraad herhaal het college van B en W die toezegging nog eens.

De Eindhovense wethouder van sport Stijn Steenbakkers (CDA) is blij dat het allemaal nu zo ver is gekomen. ,,Dit dossier speelde al jaren", laat de wethouder via zijn woordvoerder vanuit Den Haag weten. ,,Ik ben ontzettend blij dat het doorpakken nu gelukt is en dat het voorkeursscenario gelukt is.