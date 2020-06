Eindhovense vrouwen op leeftijd verkracht door 21-jarige bekende

Stijging WW-uitkerin­gen rond Eindhoven lager dan landelijk

9:30 EINDHOVEN/HELMOND - Meer mensen verloren hun baan de afgelopen maand in de regio. Maar in en rond Eindhoven is de stijging van het aantal uitkeringen niet zo sterk als het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van uitkeringsinstantie UWV. In Helmond en De Peel-gemeenten lijkt de klap juist bovengemiddeld hard aan te komen.