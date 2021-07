Eindhovense VVD kiest voor Lex Janssen als lijsttrekker

Janssen kwam in 2018 in de gemeenteraad en werd in december vorig jaar fractievoorzitter van de VVD. Hij nam toen het stokje over van Joost de Jong die wethouder Marcel Oosterveer tijdelijk verving. ‘Wij zien in Lex Janssen een actief en benaderbaar raadslid die het liberaal geluid goed kan vertegenwoordigen', aldus Hans Rozendaal namens het bestuur. Tijdens de ledenvergadering van 8 september zullen de VVD leden in Eindhoven de lijsttrekker definitief aanwijzen. De verkiezingen zijn op 16 maart 2022.