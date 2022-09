Eindhovense wapenhandelaar (19) hoeft niet achter tralies

De Eindhovenaar (19) vertelde twee weken geleden tijdens zijn strafzaak dat geld de drijfveer was voor hem om in de wapenhandel te gaan. Via berichtendienst Telegram had hij contact met potentiële kopers. Zo werd hij ook in de boeien geslagen. Een agent deed zich voor als koper en nadat de verkoop had plaatsgevonden werd de auto klemgereden.