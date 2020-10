Eindhovense watermerkenman nadert doorbraak met code voor plastic recycling

RIVM stort zich op riool om vroegtij­dig coronabe­smet­ting op te sporen

15 oktober REGIO - We staan er niet bij stil maar telkens als we de wc doortrekken na een kleine of grote boodschap, spoelen we nuttige informatie zo het riool in. Ontlasting bevat namelijk virusdeeltjes waarmee in een vroeg stadium een coronabesmetting opgespoord kan worden. Vandaar dat het RIVM zich op ons rioolwater stort.