Eindhovense wetenschapper bestrijdt kanker door immuunsysteem te trainen: het werkt bij muizen, nu nog bij mensen

Professor X trekt zijn eigen plan: topweten­schap­per Willem Mulder laveert tussen New York en Eindhoven

12 oktober EINDHOVEN - Als topwetenschapper vliegt hij heen en weer tussen Eindhoven en New York. In zijn vrije tijd, tussen zijn trainingsmaten - veelal ex-gedetineerden - in Harlem heet hij Professor X. Eindhovenaar Willem Mulder is een man met een missie: het menselijk immuunsysteem temmen.