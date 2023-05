Eindhovense wethouder mag langer in Nijmegen blijven wonen

PSV krijgt enorme opsteker vanuit Amsterdam en heeft de Champions Lea­gue-voorrondes nu bijna binnen

PSV heeft zaterdagavond in de strijd om plek twee niet alleen uitstekende zaken gedaan door zelf te winnen van Sparta Rotterdam. In de spelersbus op weg naar Eindhoven kregen de Eindhovenaren uitstekend nieuws, omdat Ajax-AZ in 0-0 eindigde.