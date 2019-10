Eindhovense wethouder Oosterveer: ‘Rek is er uit bij steden en dorpen’

De forse verhoging van de woonlasten in Eindhoven van vorig jaar was een eenmalige actie. Als het aan wethouder Marcel Oosterveer (VVD) van financiën ligt, tenminste. ,,Die verhoging met gemiddeld tien procent was nodig om de gemeentelijke inkomsten beter in evenwicht te brengen met de uitgaven. Maar nu we financieel de zaken weer op orde hebben, is het niet nodig de woonlasten nog eens te verhogen."