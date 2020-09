Eindhovense wethouder Richters betuigt spijt na ophef over verzwegen zorgrapport

EINDHOVEN - Wethouder Renate Richters (zorg, GroenLinks) bood dinsdagavond haar excuses aan in de Eindhovense gemeenteraad. ,,Met de kennis van nu had ik het rapport van de rijksinspecties eerder met u gedeeld." De oppositie nam haar handreiking om in deze coronatijd meer samen op te gaan trekken aan.

De wethouder gaf tijdens de bijeenkomst - een eerste fysieke raadsbijeenkomst sinds lang, belegd op verzoek van de oppositie - ook tegengas. Net als de coalitiepartijen VVD, CDA, PvdA en GroenLinks vond ze de ophef over het zorgrapport van de rijksinspecties overdreven en het verwijt dat ze dit zou hebben 'achtergehouden' onterecht.

,,Doel van het rapport was leren van de uitvoeringspraktijk. Het was nadrukkelijk géén evaluatie van het gemeentelijk beleid", zei Richters tijdens het interpellatiedebat. Oppositiepartijen zijn boos dat de wethouder tijdens een belangrijk zorgdebat op 7 juli het bestaan van dit rapport niet meldde aan de raad. ,,Er zijn tien casussen onderzocht en de conclusie was dat de basis op orde is. Er staat kritiek in op zorgbudgetplafonds. Daar kijken wij zelf anders tegenaan."

Onvoldoende in gesprek

Al met al vond Richters de verwijten die zij de afgelopen maanden kreeg (te) fors. ,,Er zijn grote woorden gebruikt, dingen gezegd die mijn integriteit raken. Ik heb me afgevraagd: gaat het echt om dit onderzoek? Wat zegt dat over onze bedrijfscultuur? Hoe willen we de stad besturen, als we steeds blijven kijken naar wat er niet goed gaat en niet naar wat voor stappen we hebben gezet? Zit hier een vraag achter de vraag? De discussies verharden. We komen onvoldoende met elkaar in gesprek. Ik wil samenwerking zoeken. Ik hoop dat de raad de uitgestoken hand aanneemt."

De PvdA is de enige coalitiepartij die het afgelopen jaar kritisch was over de aanpak van wethouder Renate Richters. Maar fractievoorzitter Hafid Bouteibi benadrukte dinsdagavond dat hij de wethouder gelooft, als zij zegt dat het nooit de intentie was om informatie voor de raad achter te houden. ,,Ja, ik vind ook dat het bekend had moeten zijn. Het mooie is, het college zegt dat nu ook", concludeerde Bouteibi.

Geen duidelijk antwoord

Christo Weijs van het CDA vond dat de oppositie aan zelfreflectie moest doen. ,,Hoe worden we een lerende organisatie? Daar is respect voor nodig, dat mis ik af en toe." ,,We kijken met vertrouwen uit naar het plan van aanpak waar het college rond 1 oktober mee komt", zei Fatimzahra Chahim van de VVD. Robin Verleisdonk van D66 vroeg wat voor plan van aanpak dit wordt. Daar kwam geen duidelijk antwoord op.