Eindhovense wethouder Richters ‘deed niets verkeerd’

EINDHOVEN - De Eindhovense wethouder Renate Richters (GroenLinks) heeft geen informatie achter gehouden voor de gemeenteraad. Richters heeft de raad ‘transparant, tijdig en volledig’ geïnformeerd. Het stadsbestuur schrijft dat in een brief aan de gemeenteraad naar aanleiding van de ophef die vorig week is ontstaan over deze wethouder.

Volgens de oppositie in Eindhovense gemeenteraad heeft Richters de gemeenteraad op 7 juli ten onrechte niet op de hoogte gebracht van een kritisch rapport van het ministerie van Volksgezondheid over de zorg in Eindhoven. In dat rapport staat dat sommige mensen in Eindhoven ten onrechte te lang op zorg moeten wachten.

Met name de SP is er boos over dat Richters dat niet deed terwijl er op die bewuste dag in de raad uitgebreid over de zorg is gedebatteerd. Pas twee dagen later, op 9 juli, gaf het stadsbestuur de inhoud van dat rapport prijs in een brief aan de raad.

Niets mis

Daar is helemaal niets mis mee, schrijven burgemeester en wethouders nu aan de raad, naar aanleiding van vragen van raadslid Mary-Ann Schreurs, de PvdA-fractie en enkele kritische artikelen over dit onderwerp in deze krant. Want de wethouder en het college hebben hiervoor de gangbare procedures gevolgd.

Het rapport van het ministerie, gebaseerd op onderzoek van eind 2019, is vanwege de coronacrisis namelijk pas op 15 juni aan wethouder Richters aangeboden. Op 7 juli is het in de wekelijkse vergadering van het college van B en W besproken en twee dagen later is het, zoals gebruikelijk, naar de raad gestuurd.

Daar komt nog bij, aldus het college, dat het stadsbestuur al eerder op de hoogte was van de bevindingen van het ministerie. Het college herkende zich in de kritiek van de inspectie en heeft meteen maatregelen genomen om de gesignaleerde problemen - te lange wachttijden bij jeugdhulp - aan te pakken.

Zijdelings

Volgens B & W zijn die bevindingen van de inspectie en ook de acties die het college daarop ondernemen heeft in het raadsdebat op 7 juli ook zijdelings ter sprake gekomen. Verder wijzen burgemeester en wethouders erop dat er een concept-verbeterplan gemaakt is dat voor 1 oktober naar het ministerie gaat en ook nog met de gemeenteraad wordt besproken.

Het interpellatiedebat in de gemeenteraad over deze kwestie, op verzoek van oppositie, vindt plaats op dinsdag 1 september vanaf 21.15 uur. Vanwege de coronacrisis en de eerder deze week weer aangescherpte maatregelen vindt dat debat opnieuw in digitale vorm plaats. De virtuele raadsvergadering is via de website van de gemeente te volgen.