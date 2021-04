Eindhovense wethouder Torunoglu: ‘Alles op alles zetten om sneller woningen bij te bouwen’

,,Het is een hele uitdaging, waar we volle bak voor gaan. Bedenk dat we de komende jaren een gemeente zo groot als Veldhoven willen bijbouwen. Dat zijn aantallen die we nooit eerder gepresteerd hebben”, aldus wethouder Yasin Torunoglu vrijdag bij de presentatie van zijn Versnellingsplan. Het is het antwoord op tegenvallende aantallen woningen die in Eindhoven zijn gebouwd in 2020 (1.900) en waarschijnlijk ook dit jaar (1.800). Daardoor komt de stad niet op de gewenste 15.000 nieuwe huizen, maar als alles tegenzit zelfs maar op 11.200.