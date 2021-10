Eindhovense wethouders overleven motie van wantrouwen over huishoudhulp

Bouwer Hurks is 105 jaar en trakteert: 105.000 euro voor initiatie­ven in regio Eindhoven

11 oktober EINDHOVEN - Hurks bestaat 105 jaar. En wie jarig is trakteert. En dus stelt de bouwer en ontwikkelaar 105.000 euro beschikbaar voor bewoners, organisaties, zorginstellingen, scholen, kortom iedereen die in een project woont of werkt dat de jarige bouwer ooit heeft neergezet in de Brainportregio Eindhoven.