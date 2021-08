Eindhovense wijk ideale decor voor film over maffiafamilie

Boyd bakt pizza’s in mi­ni-Ita­lië, achter in zijn tuin: bij 400 graden in anderhalf minuutje klaar

19 augustus EINDHOVEN - Het kost wat tijd, maar de echte pizzafanaat wil wel even wachten op een authentiek exemplaar. Boyd (23) bakt ze met liefde, in een zelfgemaakte oven in zijn eigen achtertuin. ,,Het ultieme recept voor de bodem heb ik nog niet.”