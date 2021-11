Eindhovense wijk 't Ven krijgt er 250 woningen bij, na de sloop van 130 huizen

Studenten moet zelf controle­ren of huisbaas alle vergunnin­gen heeft; campagne van studenten­par­tij DAS en gemeente Eindhoven

EINDHOVEN - Studenten moeten zelf in actie komen om te controleren of ze in een legaal verhuurd pand op kamers of etages wonen. Als dat niet zo is, moeten kamerbewoners hun huisbaas daarop aanspreken. Nu kan de verhuur nog gelegaliseerd worden, straks niet meer. En dan zijn de huurders de klos.

15 november