Eindhovense winkeldief meteen naar kliniek

Verkiezingen #Ver­kie­zings­vlog 6 - Hier ben je de baas van de buurt zonder dat je daarom gevraagd hebt

12:00 GRONINGEN - De kritiek op de gemeenteraad is veelgehoord: burgers zijn er maar weinig bij betrokken en ook de opkomst bij lokale verkiezingen daalt gestaag. Kan dat ook anders? In Groningen denken ze van wel. Daar worden voor het eerst burgers geloot in plaats van gekozen.