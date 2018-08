Eindhovense winkeldief weet zelf ook niet waarom hij steelt

Om twee winkeldiefstallen ging het, in Eindhoven, in juni. De eerste keer tandpasta en deodorant, de tweede keer hetzelfde plus zoetjes. ,,Ik had dat spul kunnen verkopen", verklaarde Antonius W. (50) uit Eindhoven, dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch. ,,Gewoon een domme actie. Ik had geen geld. Het was effe een kleine oplossing."

Verslaafd

Het denken in dit soort oplossingen dateerde nog uit de tijd dat hij verslaafd was. ,,Maar daar ben ik vanaf. Ik ben zelf gestopt met drug, zonder hulp. Ik heb ook urinecontroles laten doen en de urine was schoon", vertelde W. Plus dat hij nu twee eigen bedrijfjes heeft, die best goed lopen.

In zijn verslaafde periode pleegde W. een hele reeks winkeldiefstallen. In het verleden had hij daarvoor een isd-maatregel opgelegd gekregen. Dat staat voor de langere opsluiting van veelplegers om te proberen ze tot ander gedrag te bewegen. Vanwege die eerdere diefstallen hing hem nu nog steeds een voorwaardelijke isd-maatregel boven het hoofd. Met andere woorden: als hij opnieuw zou stelen, zou hij nogmaals in een instelling worden geplaatst. En toch ging het wederom mis. ,,Hoe komt dat nou?", wilde een van de rechters weten. ,,Ja, wat zal ik zeggen?"

Lichtpuntje

Officier van justitie Mart de Bruijn wist wel wat hij ermee aan moest: W. moet opnieuw een isd-maatregel opgelegd krijgen, voor de maximale termijn van twee jaar. Wat volgens De Bruijn niet in het voordeel van W. spreekt, is dat hij afspraken met de reclassering moeizaam nakomt. ,,Meneer is nogal zelfbepalend. En hij zegt dat het goed gaat met zijn bedrijven, maar toch pleegt hij weer diefstallen."