Eindhovense woningcorporaties steunen actie tegen verhuurdersheffing

De verhuurdersheffing stam uit de crisistijd. Het kabinet voerde de maatregel in 2013 in. De drie Eindhovense corporaties hebben sindsdien samen 87,5 miljoen euro afgedragen.

Signaal

In totaal meer dan 180 woningcorporaties menen dat de verhuurdersheffing in strijd is met de woningwet die voorschrijft dat hun geld moet worden gebruikt voor onderhoud, nieuwbouw, betaalbare huren en verduurzaming van woningen. Ze vinden het in tijd van woningnood onverantwoord om dit geld niet in te zetten voor meer betaalbare huizen.