De bewoners van de tien woonboten in het Eindhovense Afwateringskanaal nabij de Beatrixhaven zijn naar de Raad van State gestapt. Op deze manier proberen ze te voorkomen dat ze met hun woonboten moeten verkassen.

De tien Eindhovense gezinnen hebben een bodemprocedure aangespannen tegen het bestemmingsplan waarin dat geregeld is. Mogelijk willen ze ook via een zogenoemd schorsingsverzoek uitstel bewerkstelligen van het besluit dat ze moeten wijken. ,,De papieren liggen nu in Den Haag", zegt woordvoerder Erik Kersten. ,,Het is even afwachten hoe het nu verder loopt en wanneer onze zaken voorkomen."

Het gemeentebestuur heeft de aanwezigheid van de woonboten in het Afwateringskanaal sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw achtereenvolgens gedoogd, gestimuleerd en daarna gelegaliseerd. Bij het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan voor de plek waar de woonboten liggen, bedrijventerrein de Hurk, zijn de boten enkele maanden geleden echter wegbestemd. Ze passen niet bij de zware industrie die op De Hurk is gevestigd.

De betrokken woonbootbewoners willen er echter niet weg. Zij maken er geen enkel probleem van dat ze in de buurt van de zware bedrijvigheid wonen. Maar juridisch gezien is dat volgens de gemeente niet mogelijk. De gemeenteraad steunde het college van B & W in die opvatting, en stemde in met het nieuwe bestemmingsplan.

Als tegemoetkoming bood het college de tien gezinnen wel een verhuiskostenvergoeding van zesduizend euro per gezin aan. Dat aanbod werd door de woonbootbewoners bestempeld als een 'fooi'. Verschillenden van hen hebben een hypotheek afgesloten om een woonboot te kunnen kopen.

Schaars

Ligplaatsen zijn in den lande schaars waardoor met hen boot verhuizen bijzonder lastig is, zo betoogde hun advocaat Cor Goudriaan eerder. De waarde van de woonboten zonder vaste ligplaats is bovendien slechts een fractie van de waarde mèt ligplaats.