Eindhovense woonbootbewoners weer naar de rechter over schrappen ligplaatsen

3500 tegels maken plaats voor planten aan het Marconip­lein

21 juni EINDHOVEN - De entree van gebouw Obelisk aan het Marconiplein is sinds maandag flink groener geworden. Friso Geerlings van software-ontwikkelingsbedrijf ISAAC, dat hier gevestigd is, had aangegeven dat het trottoir voor het gebouw wel erg stenig was en wilde daar graag wat planten.