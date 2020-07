Eindhovense wordt hoogleraar in Cambridge: ‘Vooral roeien is populair hier’

In haar jeugdjaren wees niets er op dat Henriëtte Hendriks (58) uit Eindhoven een rijke academische loopbaan te wachten stond. Laat staan dat ze het nog eens zou schoppen tot hoogleraar bij de universiteit van Cambridge. De Engelse onderwijsinstelling staat steevast in de top tien van beste universiteiten in de wereld. Zelf doet ze daar niet zo ingewikkeld over. ,,Een beetje huis met drie slaapkamers in Cambridge kost al gauw een half miljoen pond. Ik woon tien kilometer van Cambridge, maar in een heel gewoon huis hoor.”