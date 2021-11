Eindhovense xtc-baas Peter S. (59) aangehouden bij grote drugsactie: in totaal zeven aanhoudingen

Drugsbaas

Peter S. (56) geldt als een van de grote jongens in de drugswereld. Hij kreeg ooit dertien jaar cel en zijn huis aan de Rondweg werd in 2010 beschoten met mitrailleurs nadat hij net was vrijgekomen. In 2013 werd hij gefouilleerd op Schiphol. Hij had een vreemde riem om en toen de douane vroeg wat dat was, zei hij dat er 180.000 euro in zat. In 2019 werd hij veroordeeld voor witwassen, hij moest 180 mille terugbetalen. Hij zou in totaal miljoenen hebben verdiend aan handel in drugs, onder andere met xtc.