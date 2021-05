Eindhovense zat naast het raam waar de kogels insloegen: ‘Schutter had mij toch moeten zien?’

Of ze heeft geslapen? Ze schudt haar hoofd. „Misschien drie uurtje, maar ik was te erg geschrokken van wat er is gebeurd. Ik voel me ook niet lekker.” De vrouw doet haar verhaal in de deuropening van haar rijtjeshuis op de ochtend na de schietpartij. Die vond donderdagavond rond kwart voor twaalf plaats, twee kogelgaten in haar woonkamerraam zijn het resultaat.