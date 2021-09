Eindhovense 'zonnecamper’ Stella Vita begint 3000 kilometer lange reis op trailer: ‘Jammer, maar de veiligheid van de bestuurders staat voorop’

Een technisch mankement - een fout in de aandrijflijn - zorgde ervoor dat de Eindhovense studenten het zondag op het laatste moment niet aandurfden om de Stella Vita - zoals de Eindhovense zonnecamper is gedoopt - de weg op te laten gaan. ,,Natuurlijk is dat jammer, maar het blijft een prototype, in die zin hoort het er ook beetje bij", nuanceert teamlid Tijn ter Horst de tegenvaller. ,,Natuurlijk gaan we er nu wel alles aan doen om de wagen zo snel mogelijk te laten rijden, maar safety first: de veiligheid van de bestuurders staat voorop.”