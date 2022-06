Eindhovense zorginstelling Vitalis verloor 15 miljoen euro op renteverzekeringen, rechter pleit huisbankier ING vrij

Volgens een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam die vorige week werd gepubliceerd, sloot Vitalis in 2007 zogenoemde renteswaps af bij huisbank ING. Vitalis stond aan de vooravond van grote investeringen in nieuwe vastgoedprojecten. De renteswap was bedoeld om het risico van een stijgende rente op geplande leningen af te dekken. Vitalis ging destijds uit van een licht stijgende rente in de toekomst.