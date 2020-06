Eindhovense Zwemcafé Swimmers krijgt alsnog z'n gelijk en ontvangt schadevergoeding van ruim 100.000 euro

De rechtbank Oost-Brabant heeft dat besloten in een zaak die de eigenaar van Swimmers had aangespannen tegen de gemeente Eindhoven.

Volgens rechtbank heeft het stadsbestuur bij de sluiting van het golfslagbad in 2016 onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de eigenaar van het zwemcafé. De schade die Swimmers daardoor geleden heeft moet het stadsbestuur daarom alsnog betalen. De rechter heeft uitgerekend dat die schade uit is gekomen op een bedrag van 111.000 euro.

Zwemparadijs

Het golfslagbad bij de Tongelreep in de Genneper Parken ging in september 2016 op slot nadat daar lang over gedebatteerd was in de gemeenteraad, een discussie die SP-wethouder Bianca van Kaathoven de kop kostte. Het toenmalige stadsbestuur vond dat er geen taak voor de gemeente meer was weggelegd bij het uitbaten van een zwemparadijs.

Het gevolg van de sluiting was dat het aantal bezoekers van Swimmers drastisch terugliep. Een verlaging van de huur door het gemeentebestuur van 85.000 euro per jaar naar 30.000 euro bleek onvoldoende om de teruglopende inkomsten op te vangen, reden waarom het café in het voorjaar van 2017 de deur op slot deed.

Lege handen

In een eerdere procedure van de eigenaren van het zwemcafé tegen de gemeente over de gevolgen van de sluiting van het zwemcafé stond de eigenaar aanvankelijk met lege handen. De kantonrechter oordeelde in die procedure dat de verkeerde rechtspersoon naar de rechter was gestapt.