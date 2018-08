Zwerver (21) uit Eindhoven moet meteen naar kliniek

Drama voor opvanghuis Lombok van Chaïm uit Eindhoven: 'Al het werk in 10 seconden weg'

12:47 LIEMPDE/LOMBOK - ,,Alles waar je dertien jaar lang keihard voor hebt gewerkt, is in tien seconden compleet weg." Chaïm Fetter uit Eindhoven kan het nog altijd niet geloven. Sinds een vakantie op Lombok met zijn vriendin is zijn stichting Peduli Anak bezig om honderden kinderen van de straat te houden