Eindhovense zwerver die branden blijft stichten om onderdak te krijgen kan alsnog terecht in kliniek

VIDEO Zonder mondkapje de supermarkt in: ‘Het voelt als een bevrijding!’

26 juni EINDHOVEN/DEURNE/HELMOND - Waar de een triomfantelijk om zich heen kijkt terwijl hij zonder mondkapje de supermarkt binnen loopt, is de ander nog wat voorzichtig en onwennig: ‘Is het niet te druk binnen?’ Of: ‘Ben ik de enige die het nog wel op wil?’ De eerste mondkapjesloze boodschappendag is een feit.