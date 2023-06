Eindhovuh de bierste!!!.... Drie brouwerijen tappen vanaf nu onder één dak uit meer dan 30 vaten

PSV volop bezig met het aantrekken van Ricardo Pepi: handteke­nin­gen kunnen volgende week allemaal staan

PSV zit op dit moment in de laatste fase met FC Augsburg om een deal over Ricardo Pepi af te ronden. Als het allemaal meezit, komt de beoogde aanwinst volgende week naar Eindhoven. Daarvoor moeten nog wel wat hobbels worden overwonnen en de deal is voor de Duitsers minder lucratief dan elders aangenomen.