Eindje Buiten: kralenketting van hotspots in Eindhoven

Mede-initiatiefnemer is Gianni Jorissen van Koelhuis, de culturele tijdelijke hotspot in de voormalige opslag van Campina aan de Dirk Boutslaan. Hij kon vanwege de coronacrisis niet aan de slag daar. Met Fongers is hij gevraagd om lid geworden van een van de ‘kopgroepen’, de door de gemeente opgerichte vergadertafels van ondernemers. Die hebben in de sectoren cultuur, horeca (gewoon en creatief) en winkels gekeken naar de pijnpunten én de mogelijke oplossingen voor de coronamaatregelen. Eindje (afkorting van Eindhoven) Buiten was er daar een van.



Maar is het niet te laat? Alles gaat al weer min of meer gewoon open. De twee denken van niet. ,,Sommige ondernemers redden zich wel met de nieuwe mogelijkheden die ze krijgen. Anderen kunnen daar nog niet mee uit de voeten, bijvoorbeeld omdat ze geen terras hebben. Maar het is natuurlijk aan alle ondernemers zelf of ze hier extra tijd, energie en centjes in willen steken", aldus Jorissen. De twee benadrukken dat veel ondernemers, ook in catering en evenementenorganisatie, veel te lijden hebben gehad door de lockdown.